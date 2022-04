Corée du Nord : plus de 12 000 soldats seraient réunis pour le défilé militaire

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord serait à la phase terminale des préparatifs pour son défilé militaire de grande envergure, prévu dans quelques jours.Plusieurs médias américains en ont fait part en s’appuyant sur des images satellites récemment prises aux alentours de Pyongyang.D’abord, selon la Radio Free Asia, quelque 12 000 soldats ont été identifiés, le 17 avril dernier, sur le champ d’exercice militaire de l’aéroport de Mirim, situé dans la capitale nord-coréenne.38 North, le site web spécialisé dans le suivi du pays communiste, a également fait savoir que des effectifs ainsi que des dizaines de véhicules ont participé, le même jour, à une répétition de la parade tenue sur la place Kim Il-sung et une vingtaine d’avions de combat et une dizaine d’hélicoptères ont été stationnées à l’aéroport international de Sunan.Enfin, d’après l’information relayée par la Voix de l’Amérique (VOA), des habitants nord-coréens ont été également mobilisés sur cette même place.De son côté, l’armée sud-coréenne estime que le régime de Kim Jong-un organisera ce défilé pour le 90e anniversaire de la création de l’armée populaire nord-coréenne qui tombe lundi prochain, et qu’un maximum de 20 000 militaires seront réquisitionnés.De l’avis des observateurs, il se peut que l’armée du Nord arbore différentes armes stratégiques, telles que des missiles balistiques intercontinentaux (ICBM) et des missiles mer-sol balistiques stratégiques (MSBS).