L'œuvre de Chung Bora « Cursed Bunny » va être traduite en hindi

Photo : YONHAP News

Le droit de publication du roman de Chung Bora, « Cursed Bunny », retenu dans la liste finale de l’International Booker Prize, l’un des trois prix littéraires les plus prestigieux au monde, a été exporté en Inde.D’après l’annonce faite hier par l’agence de l’auteure sud-coréenne, Green Agency, l’éditeur britannique, Honfort Star, qui a publié la version anglaise de l’œuvre a reçu la proposition de le traduire en hindi par sa filiale en Inde. Selon elle, les deux maisons d'édition devraient se mettre d’accord sans grande difficulté.Avec ce nouveau contrat, « Le lapin maudit » est ainsi exporté dans 17 pays. Avant sa nomination pour le prix littéraire, ses droits d’auteur avaient déjà été vendus dans sept nations, dont le Royaume-Uni, la Chine, l’Espagne et le Japon. Et après sa désignation, dix supplémentaires se sont ajoutées à la liste, dont notamment les Etats-Unis, le Brésil, l’Arabie Saoudite, l’Allemagne et l’Italie.Mais l’agence ne compte pas s’en arrêter là. Elle envisage de le publier également en France, au Portugal, en Grèce, en Suède et en Thaïlande.Par ailleurs, la cérémonie de la remise de prix de l'International Booker Prize est prévue le 26 mai prochain à Londres.