Le FMI revoit à la baisse son pronostic de croissance de la Corée du Sud à 2,5 %

Photo : YONHAP News

La guerre entre la Russie et l’Ukraine alimente les incertitudes sur les économies. Le Fonds monétaire international (FMI) a révisé à la baisse sa prévision de croissance mondiale à 3,6 % pour 2022, en diminution de 0,8 point par rapport à celle de janvier. Concernant la Corée du Sud, son pronostic est désormais de 2,5 %, soit un recul de 0,5 point.L’institution financière internationale a abaissé ses perspectives pour les principaux pays. Les Etats-Unis notamment ont observé une régression de 0,3 point, la zone euro de 1,1 point et la Chine de 0,4 point. Pour Moscou et Kiyv, elle table sur une contraction de 8,5 et de 35 % respectivement.Toujours selon le FMI, sur fond de conflit armé en Ukraine, les chaînes d’approvisionnement ont été perturbées et l’inflation s’est aggravée. Et dans le contexte où bon nombre d’Etats n’ont pas les moyens de mener des politiques monétaires et que Pékin continue à imposer un confinement national drastique en réponse au COVID-19, l’économie mondiale risque de ralentir davantage.L’organisme international a alors conseillé de mettre en place des mesures adaptées à la situation de chaque pays, affirmant que la politique monétaire restrictive est nécessaire pour faire face à la hausse des prix, couplée à une stratégie subtile pour redresser l’économie. Il a particulièrement incité à la prudence ceux qui entendent réduire le soutien aux classes précaires afin d’alléger la dette.Le FMI prévoit que le pays du Matin clair devrait connaître une hausse des prix à la consommation de 4 % cette année, soit une augmentation de 0,9 point par rapport à l’estimation précédente.