COVID-19 : la levée du port du masque en plein air sera déterminée début mai

Photo : YONHAP News

Le gouvernement va décider de supprimer ou de maintenir le port du masque à l’extérieur au début du mois prochain. Le ministre de l'Intérieur, Jeon Hae-cheol, a déclaré ce matin lors d’une réunion sur la lutte sanitaire que les masques jouaient toujours un rôle important dans la prévention au COVID-19, et que la décision sera prise à la suite d’analyses minutieuses sur la situation épidémique, ainsi que de la consultation des experts.Suite à la levée quasi-totale des mesures de distanciation sociale, les festivals locaux pourront aussi reprendre. Les événements accueillant plus de 300 personnes ne sont plus soumis à l’examen du gouvernement pour obtenir son autorisation.Les établissements scolaires commencent aussi à retrouver une vie normale. A compter du 1er mai, fini les cours à distance et tous les élèves pourront retourner en classe. Il sera aussi possible de partager des outils scolaires et d’organiser des activités en groupe. Le test de dépistage qui est obligatoire une fois par semaine actuellement sera également suspendu.D’après Jeon, les indices de prévention se sont certe stabilisés, mais l’exécutif se veut prudent et concentrera les capacités médicales sur la protection des personnes à haut risque. Il compte également surveiller l’évolution des variants du virus, d’autant que trois types ont récemment été détectés en Corée du Sud.A propos de la baisse du niveau d’épidémie de COVID-19, prévue la semaine prochaine, elle sera déterminée définitivement fin mai après un mois de période d’adaptation.Enfin, ces dernières 24 heures, 111 319 nouveaux cas confirmés ont été recensés. Le nombre de patients en état critique a diminué à 808, et celui de décès a augmenté de 166.