Sung Kim s’entretient avec plusieurs ministres sud-coréens et dîne avec Yoon Suk-yeol

Le représentant spécial du département d’Etat américain pour la Corée du Nord, Sung Kim, en visite à Séoul depuis lundi, a rencontré hier le ministère sud-coréen des Affaires étrangères, Chung Eui-yong.Chung a affirmé que la Corée du Sud et les Etats-Unis étaient en coordination étroite sous l’administration de Moon et que la stabilité de la péninsule coréenne devrait se maintenir à travers un processus de paix constant. Il a ensuite proposé d’œuvrer ensemble pour inciter Pyongyang à arrêter d’aggraver la situation dans la région et à revenir à la table des discussions. Son interlocuteur américain a partagé cette position, avant de souligner la nécessité de faire face fermement aux provocations du royaume ermite.Plus tard dans l’après-midi, Kim a été reçu par le ministre de la Réunification Lee In-young. Ce dernier a déclaré que les deux alliés devraient poursuivre leur collaboration au moment de la passation de pouvoir, et chercher continuellement le chemin diplomatique qui pourrait entraîner la paix dans la péninsule. A cette occasion, l’envoyé américain a remercié les efforts que le gouvernement de Moon a déployés, et a indiqué que Washington était ouvert à la discussion et à la diplomatie pour régler le dossier nord-coréen.Un dîner surprise non officiel avec le présient sud-coréen élu Yoon Suk-yeol a également été organisé hier soir.Sung Kim prévoit de s’entretenir aujourd’hui et demain avec les principales personnalités de la future administration, comme le chef de la diplomatie désigné, Park Jin, et le prochain ministre de la Réunification, Kwon Young-se. Son emploi du temps officiel doit s’achever vendredi avec une rencontre avec son homologue Noh Kyu-duk.