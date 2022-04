Pétition citoyenne auprès de la Cheongwadae : plus de 1,11 million de publications en cinq ans

Photo : KBS News

1,11 milliion d’articles ont été postés sur la page que la Cheongwadae a créé il y a cinq ans, avec la prise de fonction du président Moon, pour recueillir les pétitions des citoyens. Quant au nombre de personnes qui l’ont visitée, il s’élève à 516 millions.D’après l’annonce faite aujourd’hui par la Maison bleue, le nombre de requêtes qui ont attiré plus de 200 000 approbations et auxquelles le bureau présidentiel ou les responsables du gouvernement ont répondu était de 285.La Cheongwadae s’est surtout réjouie que des dossiers qui n’attiraient pas l’attention de la société sud-coréenne ont pu trouver leur écho dans l’espace public, ce qui a permis de lancer des débats par exemple sur la conduite en état d’ivresse ou les droits de sécurité des enfants et des animaux.Ce site continuera de fonctionner jusqu’au 9 mai, date à laquelle le mandat du président de la République actuel prendra fin.