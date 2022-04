Photo : YONHAP News

Le président du Parlement a reporté sa tournée à l’étranger sur fond d’escalade du bras de fer entre le parti au pouvoir et l’opposition autour du projet de loi visant à retirer les droits d'enquête du Parquet. Park Byeong-seug avait prévu de visiter les Etats-Unis et le Canada entre le 23 avril et le 2 mai pour des échanges parlementaires. L’Assemblée nationale a notifié ce matin cette nouvelle avant d’ajouter avoir présenté ses excuses à ces nations par voie diplomatique.Selon un responsable de son bureau, l'occupant du Perchoir estime qu’il a un rôle à jouer dans cette situation tendue, mais les observateurs ne savent pas encore si Park est resté pour accélérer l’adoption ou arbitrer le conflit.Le Minjoo, le parti présidentiel sortant, tente d’entériner cette proposition de loi d’ici la fin du mois.