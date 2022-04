Hong Nam-ki rencontre la directrice générale du FMI

Photo : YONHAP News

Le ministre des Finances, Hong Nam-ki, en visite à Washington, aux Etats-Unis, s’est entretenu avant-hier avec la directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), Kristalina Georgieva. Au menu de leur discussion : répondre aux risques mondiaux liés au COVID-19 et à l’envahissement de l'Ukraine par la Russie.Le vice-Premier ministre sud-coréen à l’Economie a indiqué que le budget pour la résilience et la durabilité récemment créé par le FMI était un outil utile pour fournir des liquidités aux pays frappés par cette crise, et qu’il fallait assurer rapidement les capitaux pour son déroulement. Ce fonds fiduciaire vise à aider pour une durée de 20 ans maximum les nations vulnérables à faire face au changement climatique ou à la pandémie.Georgieva, quant à elle, a déclaré que la récession économique qui résulte de la guerre en Ukraine pourrait pousser Moscou à rejoindre la table des négociations.A en croire la dirigeante du FMI, les prévisions de croissance mondiale viennent d’être révisées à la baisse, mais la Corée du Sud subira relativement moins de conséquences négatives grâce à ses finances en bonne santé, à la politique « New Deal à la coréenne » et aux mesures macroéconomiques actives.En outre, Hong a rencontré hier la ministre indienne des Finances, Nirmala Sitharaman. En attendant l’ouverture du sommet du G20 l’année prochaine présidé par l’Inde, le ministre sud-coréen a souligné la nécessité d’ouvrir la discussion sur le rétablissement du libre-échange et le renforcement des chaînes d’approvisionnement dans ce forum intergouvernemental.