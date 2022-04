Dîner surprise entre Yoon Suk-yeol et Sung Kim

Photo : YONHAP News

Le représentant spécial du département d’Etat américain pour la Corée du Nord, Sung Kim, en visite à Séoul depuis lundi, a dîné hier soir avec le président élu Yoon Suk-yeol. Cette réunion surprise a été organisée par le vice-président de l’Assemblée nationale, Chung Jin-suk, un proche de l’envoyé américain d’origine coréenne. Les deux hommes ayant grandi dans le même quartier à Séoul sont amis d’enfance, et leur amitié a perduré même après que Kim se soit installé aux Etats-Unis.Cette soirée inattendue, de près de deux heures dans une ambiance conviviale, aurait été possible grâce à l’attitude du futur chef de l’Etat valorisant les relations sud-coréano-américaines et sa vision pragmatique. Selon une source d’information, cette rencontre était une occasion de partager la nécessité de consolider plus que jamais l’alliance entre Séoul et Washington.Un peu plus tôt, dans l’après-midi, Sung Kim a été reçu par le ministre de la Réunification Lee In-young. Ce dernier a déclaré que les deux alliés devraient poursuivre leur collaboration au moment de la passation de pouvoir, et chercher continuellement le chemin diplomatique qui pourrait entraîner la paix dans la péninsule. A cette occasion, l’envoyé américain a remercié les efforts que le gouvernement de Moon a déployés, et a indiqué que Washington était ouvert à la discussion et à la diplomatie pour régler le dossier nord-coréen.Et rappelons que, mardi matin, l’ancien ambassadeur des Etats-Unis à Séoul s’était entretenu avec le ministre sud-coréen des Affaires étrangères, Chung Eui-yong. Ce dernier a affirmé que les deux pays étaient en coordination étroite sous l’administration de Moon et que la stabilité de la péninsule coréenne devrait se maintenir à travers un processus de paix constant. Il a ensuite proposé d’œuvrer ensemble pour inciter Pyongyang à arrêter d’aggraver la situation dans la région et à renouer le dialogue. Son interlocuteur américain a partagé cette position, avant de souligner la nécessité de faire face fermement aux provocations du royaume ermite.Aujourd’hui, Sung Kim a rencontré le chef de la diplomatie désigné, Park Jin. Ce dernier a indiqué que la collaboration entre les deux nations était essentielle alors que la possibilité d’une nouvelle provocation nucléaire du régime de Kim Jong-un est redoutée. Le haut diplomate américain a répondu que l’administration de Biden s’attend à une alliance renforcée avec le gouvernement de Yoon pour faire face au pays communiste.Demain, le délégué américain devrait échanger avec le prochain ministre de la Réunification, Kwon Young-se. Son emploi du temps officiel doit s’achever vendredi avec une nouvelle rencontre avec son homologue Noh Kyu-duk.