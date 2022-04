Photo : YONHAP News

Le temps est quasiment similaire à celui d’hier après-midi, à savoir un grand ciel bleu ensoleillé. Les cumulus se sont faits plus rares, seulement observés dans la pointe sud-ouest de la péninsule.Les températures étaient assez hétérogènes ce matin avec 7°C à Daejeon, 9°C à Séoul et à Daegu, et déjà 14°C à Gangneung. Dans l’après-midi, le mercure est remonté assez haut : 22°C dans la capitale, 23°C à Busan, 25°C à Gwangju dans le sud-ouest et 26°C, la maximale à Gangneung et à Daegu.Par ailleurs, Météo-Corée alerte sur les grandes fluctuations quotidiennes de température et la mauvaise qualité de l'air dans la région métropolitaine. Et l’agence météorologique a de nouveau élargi et renforcé son avis de sécheresse.