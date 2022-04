WeThe15 : les principaux sites de Corée du Sud sont illuminés en violet

Photo : YONHAP News

Quinze monuments phares de la Corée du Sud dont la N Seoul Tower et la Lotte World Tower à Séoul ou le pont Gwangan à Busan sont illuminés en violet. Il s'agit d'un événement d'allumage dans le cadre de la campagne mondiale de « WeThe15 », nous les quinze en français, un mouvement visant à améliorer la percetion sur les personnes handicapées.Selon le Comité paralympique du pays du Main clair (KPC), la manifestation a commencé lundi soir à « Sebitseom », une île artificielle construite au sud du fleuve Han, qui serpente la capitale, pour terminer aujourd'hui à « Seoullo 7017 », un parc linéaire aménagé sur un ancien viaduc autour de la gare de Séoul.Pour rappel, en août 2021, quelques 125 monuments du monde entier, du Colisée à Rome jusqu'au London Eye, ont été illuminés en violet. Cette couleur est le symbole des minorités telles que les personnes handicapées.« WeThe15 » a été lancé pour lutter contre les discriminations à l'encontre des personnes en situation de handicap qui représentent 15 % de la population mondiale, soit 1,2 milliard de personnes. Il prône également leur inclusion sociale.La Corée du Sud l’a rejoint le 3 décembre 2021, lors la 29e édition de la journée mondiale des personnes handicapées. Le comité sud-coréen a organisé pour la première fois cette mise en lumière violette à l’occasion de cette 42e Journée nationale.Jung Jin-wan, le président du KPC a souligné que ce mouvement dépasse la sphère individuelle et concerne le monde entier. Et d'ajouter que cette initiative de « WeThe15 » sera une bonne occasion de renforcer la sensibilité civile aux questions de ces individus et d'améliorer les conditions des athlètes handicapés.