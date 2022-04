Les sites de propagande nord-coréens fustigent les exercices militaires Séoul-Washington

Photo : YONHAP News

Comme à l’accoutumée, la Corée du Nord réagit violemment aux exercices militaires conjoints entre sa voisine du Sud et les Etats-Unis. Des manœuvres annuelles qui ont débuté lundi pour une durée de dix jours et qui se veulent défensives.Dans un commentaire publié aujourd’hui, l’un des sites de propagande du pays communiste, « Uriminzokkiri », les a une nouvelle fois qualifiées de « jeux de feu extrêmement dangereux et de répétition explicite de l’invasion de son territoire, susceptibles d’exacerber encore davantage la situation déjà instable ».Le site internet a aussi évoqué le fait que le navire Abraham Lincoln, un porte-avions américain à propulsion nucléaire, a récemment effectué, en mer de l’Est, un entraînement avec la force maritime d’autodéfense japonaise. Avant de dénoncer la « lâcheté » du gouvernement sortant du Sud et la « frénésie belliqueuse » de son administration entrante de Yoon Suk-yeol.Toujours selon ce même média, un simple accrochage peut dégénérer en situation inattendue, l’hostilité et la méfiance ayant dépassé leur limite.Même tonalité dans la réaction de l’autre site de propagande « Meari ». Dans un article, celui-ci a lui aussi fustigé les exercices Séoul-Washington et mis en garde contre « une circonstance tragique que personne ne peut prévoir ».