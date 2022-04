L'indice des prix à la consommation grimpe de 1,3 % en mars

Photo : YONHAP News

La hausse des tarifs des matières premières dont le brut pétrolier, a entraîné la montée de l'indice des prix à la production.Selon les chiffres rendus publics aujourd'hui par la Banque de Corée (BOK), cet indice s'est établi en mars dernier à 116,46, soit 1,3 % de plus sur un mois.Par secteur, les produits industriels ont enregistré un progrès de 2,3 %. En particulier, les charbons et les produits pétroliers ont affiché un rebond de 15,6 %, affichant la plus grande hausse mensuelle jamais connue depuis juin 2020.Quant au secteur agroalimentaire, il a évolué de 0,2 % dans sa globalité. En effet, le recul des prix des produits agricoles et halieutiques semble contrebalancer la hausse des coûts des denrées d'élevage qui est de 3,5 %.En ce qui concerne le domaine englobant l'électricité, le gaz, l'eau et le traitement des déchets, il a affiché une hausse de 0,2 % en raison de la montée des cours de la houille et du gaz naturel liquéfié (GNL).De leur côté, les services ont représenté un progrès de 0,3 %, généré par le renchérissement de la restauration hors domicile, de l'hôtellerie et du transport. Effectivement, les tarifs des ingrédients de cuisine ainsi que de la main-d'œuvre ont augmenté tout comme le transport de fret.