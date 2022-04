Les personnes handicapées se rassemblent pour demander l'abolition des discriminations

Photo : YONHAP News

A l'occasion de la journée nationale des personnes handicapées, les associations sud-coréennes dédiées à cette cause se sont rassemblées hier sur l'île de Yeouido, où se trouvent l'Assemblée nationale et le siège social de la KBS.Réunies sous le drapeau de la coalition des handicapés pour un monde sans discrimination, plus d'un millier de personnes ont demandé l'abolition des discriminations et l'établissement d'un budget destiné à garantir l'exercice de leurs droits fondamentaux, notamment celui de déplacement.Les manifestants ont rappelé que leur lutte se poursuivait depuis 400 jours pour demander une législation assurant les droits des handicapés et des aides économiques à leur vie autonome. Ils ont ensuite critiqué le Parlement qui n'a toujours pas légiféré pour tenir cette promesse électorale du président Moon Jae-in, dont le mandat s'achève dans une vingtaine de jours.L’organisation a par ailleurs exhorté le comité de transition de Yoon Suk-yeol à élaborer l’enveloppe financière en question, qui n'a pas été évoqué dans la politique sur les handicapés annoncée mardi par ce dernier.Les intervenants se sont ensuite déplacés à la station de métro de Gyeongbokgung, situé près de la Cheongwadae, près des locaux du comité de transition. Les manifestations ont repris ce matin aux alentours de cette station et de celle de l'Hôtel de ville.