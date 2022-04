Plus de sept sud-Coréens sur dix s'inquiètent de la gravité de la divergence des genres

Photo : YONHAP News

71 % des sud-Coréens ont trouvé sévère l'opposition entre les sexes dans leur société, soit 8 points de plus qu’il y a un an. Pour les personnes âgées de 18 à 29 ans, ce taux a atteint 90 %, soit 15 points de plus en glissement annuel. Ce sont les résultats d’un sondage de Hankook Research présentés lors d'un séminaire tenu hier sur l'état de l'égalité des genres et la politique à adopter par le nouveau gouvernement. L'étude en question a été effectuée en février auprès de 1 000 personnes âgées de 18 ans et plus.Voici les détails : 52 % ont répondu que cette divergence ne s'apaiserait pas dans le futur. Ce chiffre atteint 62 % chez les femmes de 18 à 29 ans, et 43 % chez les hommes de la même tranche d'âge. A noter que 27 % du total craignent même une possible aggravation.Pour 39 % des répondants, la société sud-coréenne est plus favorable à ses membres masculins, contre 29 % qui ont déclaré qu’elle est plus tournée vers la gent féminine. Plus précisément, 40 % des sondés hommes ont trouvé leur pays plutôt en faveur des femmes. Mais 52 % des dames ont pensé qu'il est plus bienveillant à l'égard de leurs concitoyens du sexe opposé. Et cette proportion a atteint 77 % chez celles d'une vingtaine d'années. Mais les messieurs d’une vingtaine et d’une trentaine d’années ont confessé que leur société était plus convenable aux dames, avec respectivement 56 % et 48 %.Concernant les inégalités sur le lieu de travail, 60 % ont trouvé grave la discrimination envers les femmes, alors que 32 % ont pensé que les hommes en souffraient également. Quant à la politique pour l'égalité des genres du gouvernement, 41 % ont répondu qu'elle était élaborée pour le bien-être des deux sexes.D'après un autre sondage toujours réalisé par Hankook Research du 8 au 11 avril auprès de 1 000 adultes, 76 % ont reconnu que l'exécutif devrait donner la priorité à la lutte contre les inégalités des sexes.Ceci dit, 48 % des interrogés ont répondu que l'administration du président élu ne ferait pas d'avancée dans cette lutte, contre 36 % ayant un avis plus optimiste.Ces perspectives négatives ont atteint 85 % chez les sud-Coréennes d'une vingtaine d'années, mais 26 % chez les sud-Coréens du même âge.