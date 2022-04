Le premier sommet entre Yoon Suk-yeol et Joe Biden envisagé pour le 21 mai

Photo : YONHAP News

La date du voyage du président américain à Séoul commence à se préciser. A en croire un responsable du comité de transition de Yoon Suk-yeol, Joe Biden semble privilégier un déplacement de trois jours, du 20 à 22 mai.Si tel est le cas, le chef de la Maison blanche arrivera le 20 dans la capitale sud-coréenne et il sera reçu le lendemain par Yoon pour leur premier sommet, avant de s’envoler deux jours plus tard pour Tokyo, où aura lieu le 24 la rencontre des dirigeants du Quad, l’alliance des Etats-Unis avec le Japon, l’Australie et l’Inde.A ce propos, Kim Sung-han, qui dirige actuellement le sous-groupe de la diplomatie et de la sécurité du comité présidentiel a annoncé que Washington dépêcherait une équipe de travail à Séoul, vraisemblablement ce week-end. Le lieu exact du tête-à-tête entre Yoon et Biden, le programme de ce dernier ou encore les sujets de leurs discussions seront déterminés après concertations avec elle.Sur le lieu de la rencontre, plusieurs options sont sur la table. Mais c’est à l’équipe américaine de trancher, selon le responsable du comité.