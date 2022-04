Les exportations en hausse annuelle de 16,9 % entre le 1er et le 20 avril

Photo : YONHAP News

Entre le 1er et le 20 avril, le montant des exportations a grimpé de 16,9 % en un an, à 36,3 milliards de dollars, selon les chiffres communiqués aujourd’hui par l’Administration des douanes. Pendant cette période, le nombre de jours travaillés est identique à celui d’il y a un an, avec 15,5.Par catégorie de marchandises, les expéditions de produits pétroliers, de semi-conducteurs et de composants automobiles ont respectivement bondi de 82 %, de 22,9 % et de 3,9 %. A l’inverse, les ventes de véhicules et d’équipements de communication sans fil hors des frontières ont reculé de 1 % et de 10,7 %.Géographiquement, la plupart des partenaires ont plus acheté à la Corée du Sud, à savoir la Chine, les Etats-Unis, l’Union européenne, le Vietnam et le Japon. Cependant, Hong Kong a diminué ses importations de biens « made in Korea ».Justement, les importations ont elles aussi progressé de 25,5 % en glissement annuel pour atteindre 41,5 milliards de dollars. Le pays du Matin clair a alors accusé un déficit commercial de 5,2 milliards de dollars. Ce qui porte à 9,1 milliards, ce déficit cumulé depuis le début de l’année, contre un excédent de 7,7 milliards sur la même période de l’an dernier.