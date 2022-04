Festival de Cannes : « The Next Sohee » va clôturer la Semaine de la critique

Photo : YONHAP News

« The Next Sohee », le long métrage de Jung Joo-ri, connue également sous le nom de July Jung, a été sélectionné comme l'ouvrage de la clôture de la Semaine de la critique du 75e Festival de Cannes. C'est ce qu'a annoncé hier son producteur Twinplus Parteners.« The Next Sohee » est le dernier film mis en scène par la réalisatrice sud-coréenne, huit ans après « A Girl At My Door », qui a été lui aussi invité sur la Croisette pour la section « Un certain regard ». Dans l'un comme dans l'autre, c'est l’actrice Bae Doo-na qui apparaît comme protagoniste.En effet, dans « A Girl At My Door », Bae a joué la cheffe d'un commissariat de police qui essaie de sauver une jeune fille qu'elle soupçonne d’être victime de violences familiales. Et dans « The Next Sohee », elle joue le rôle de l'inspectrice qui mène des enquêtes sur les actes irréguliers que Sohee, une lycéenne, éprouve lors de son stage dans un centre d'appel. A noter que l’actrice est d’ailleurs invitée cette année pour un autre film sud-coréen intitulé « Broker », signé Hirokazu Kore-eda, sélectionné pour la Palme d’or.Créée en 1962, la Semaine de la critique présente dix nouveaux films tendances, en général les premiers et seconds des réalisateurs, par le Syndicat français de la critique de cinéma.La section a présenté jusqu'ici au total 11 films sud-coréens dont « Christmas in August » de Hur Jin-ho et « Happy End » de Jeong Ji-woo. Et « The Next Sohee » est la première réalisation sud-coréenne sélectionnée comme le film de clôture de la Semaine de la critique.Par ailleurs, le directeur exécutif du Festival international du film de Busan, Heo Mun-young, fait partie du jury de cette catégorie.