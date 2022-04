COVID-19 : le nombre de nouveaux cas positifs repasse en dessous de 100 000

Photo : YONHAP News

90 867. C’est le nombre de nouveaux cas de COVID-19 répertoriés ces dernières 24 heures. Il s’agit d’un recul de quelque 57 000 contaminations en une semaine. 22 % des infections supplémentaires d’origine locale ont été identifiées chez les plus de 60 ans et 18,9 % chez les moins de 18 ans.La Corée du Sud comptabilise désormais un peu plus de 16,6 millions de personnes testées positives au coronavirus depuis le début de l’épidémie en janvier 2020.147 décès additionnels ont aussi été enregistrés en l’espace de 24 heures, portant à 21 667, le total cumulé des victimes, avec un taux de létalité de 0,13 %.Le nombre de patients admis en soins intensifs a totalisé 846, soit une progression de 38 individus par rapport à hier. Les lits d’hôpitaux qui leur sont réservés sont occupés à 40,7 %.Côté vaccination, plus de six habitants sur dix ont reçu leur troisième dose et 1,2 % de la population la quatrième injection.Dans ce contexte, le gouvernement a décidé de desserrer l’étau des restrictions pour les festivals qui accueilleront plus de 300 personnes. Une mesure qui inquiète cependant le comité de transition de Yoon Suk-yeol. L’équipe réclame à l’exécutif sortant de la prudence pour la levée du port du masque.Par ailleurs, lors d’un colloque organisé par l’Agence pour le contrôle et la prévention des maladies (KDCA), des experts prévoient que le coronavirus pourrait recommencer à se propager rapidement en novembre et faire 700 à 2 700 morts jusqu’au début de l’année prochaine.