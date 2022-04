Photo : YONHAP News

La météo a été assez différente au fil de la journée. Ce matin, des nuages plus ou moins gris ont volé dans le ciel sud-coréen et la pluie s’est même invitée sur l’île méridionale de Jeju, entre autres. En revanche, dans l’après-midi, le soleil a refait son apparition, illuminant tout le territoire.Du côté du mercure, les températures matinales sont repassées au-dessus des 10°C sur la majorité du pays. Le thermomètre a ensuite oscillé entre 21°C et 25°C, excepté pour le littoral sud et Jeju, où il était compris entre 18°C et 19°C.