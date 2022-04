La Corée du Sud tire avec succès deux MSBS depuis un sous-marin

Photo : YONHAP News

L’armée sud-coréenne a récemment testé avec succès deux nouveaux missiles mer-sol balistiques stratégiques (MSBS) depuis un navire submersible. Réalisé lundi, cet essai n’a été révélé qu’hier.Le ministère de la Défense a annoncé que les deux engins avaient été tirés à 20 secondes d’intervalle depuis le sous-marin de classe Dosan Ahn Changho, de 3 000 tonnes, en mer Jaune, et qu’ils avaient parcouru plus de 400 km, avant d’atteindre leur cible. Il s’agissait du deuxième test de ce MSBS en sept mois. En septembre dernier également, la Corée du Sud avait procédé à un lancement sous-marin de cette arme de sa propre fabrication.Selon les explications du ministère, le nouveau test a été effectué en vue de vérifier la capacité opérationnelle du missile en question, et sa réussite contribuera à renforcer la défense nationale du pays.