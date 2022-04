Nouvel échange épistolaire entre Moon Jae-in et Kim Jong-un

Photo : KBS News

Les dirigeants des deux Corées ont récemment échangé des lettres. C’est ce qu’a annoncé, ce matin, la porte-parole de la Maison bleue, Park Kyung-mi.Un peu plus tôt, l’agence de presse officielle du pays communiste (KCNA) a révélé la même nouvelle. Selon elle, le président sud-coréen Moon Jae-in a envoyé sa missive mercredi, et le numéro un nord-coréen lui a répondu dès le lendemain.La KCNA a rapporté que les deux chefs ont exprimé leur souhait d’une amélioration des relations bilatérales. D’après elle, ils étaient sur la même longueur d’ondes pour dire que si les deux parties continuent à déployer des efforts inaltérables tout en gardant espoir, les liens intercoréens vont s’améliorer et se développer à la hauteur du désir ardent et des attentes des habitants.Cette dernière a précisé que les deux leaders se sont remémoré leur initiative commune, à savoir les déclarations historiques adoptées à l’issue de leurs sommets en 2018 qui ont nourri l’optimisme du peuple coréen. Et d’ajouter que Kim Jong-un a grandement apprécié les profondes réflexions et les actions laborieuses menées par le président Moon qui fait preuve d’une attention particulière à la grande cause du peuple jusqu’à la fin de son mandat.Toujours selon l’agence de presse nord-coréenne, cet échange épistolaire des deux dirigeants témoigne d’une confiance profonde.Une précision néanmoins. Cette nouvelle n’a pas été publiée dans le Rodong Sinmun, le journal lu par tous les habitants nord-coréens.