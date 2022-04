Corée du Nord : l’UE place sur sa liste noire 8 individus et 4 firmes

Photo : YONHAP News

L’Union européenne a allongé sa propre liste noire d'entités ou individus qu'elle accuse de contribuer au programme nucléaire militaire nord-coréen.Dans un communiqué de presse publié hier, le Conseil européen a annoncé avoir décidé d’y inscrire cette fois huit personnes et quatre entreprises, « compte tenu de la poursuite des activités liées aux missiles balistiques menées par le pays communiste, en violation et au mépris flagrant des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies ».Il s’agit notamment de Kim Su-gil, ex-responsable de la mise en œuvre des décisions du Parti des travailleurs concernant le développement de programmes nucléaires et balistiques. Et parmi les quatre entités visées par la nouvelle sanction figurent trois firmes nord-coréennes (KOGEN, Chilsong Trading et Paekho Trading) et une érythréenne, baptisée Eritech. Ils seront interdits de déplacement sur le territoire de l’UE et tous leurs avoirs seront aussi gelés.Dans le communiqué, le Conseil a évoqué le fait que le régime de Kim Jong-un a effectué au moins 12 tirs d’essais balistiques entre le 5 janvier et le 24 mars derniers. Avant de l’appeler à arrêter les actes susceptibles de provoquer l’instabilité, à respecter le droit international et à renouer le dialogue avec les pays concernés.La nouvelle mesure porte désormais à 65 et à 13 le nombre total de personnes et d’entités sur la liste européenne.