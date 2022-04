COVID-19 : les visites en présentiel provisoirement autorisées dans les Ehpad

Photo : YONHAP News

Sur fond de décrue soutenue de la pandémie de COVID-19, le gouvernement a décidé d’autoriser provisoirement la rencontre familiale en chair et en os dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) et les unités de soins de longue durée (USLD), du 30 avril au 22 mai, une fois les préparatifs sanitaires assurés à cette fin. Ce sera une première depuis les dernières vacances de Chuseok, la fête de la pleine lune et des récoltes, en septembre dernier.Cette information a été présentée ce matin par le Premier ministre Kim Boo-kyum à l’issue d’une réunion du siège central de lutte en cas de catastrophe et de sécurité (CDSCHQ).Selon le chef du gouvernement, l’exécutif a pris cette décision car le pays célébrera bientôt « le mois de la famille » en mai et que la situation sanitaire se stabilise bien. Ainsi, il voudrait adoucir le profond chagrin de ceux qui vivent mal l’éloignement forcé de leur proche.Kim a demandé aux autorités sanitaires de faire le nécessaire pour que les rencontres familiales s’organisent sur le terrain en toute sécurité, c’est-à-dire entre les personnes entièrement vaccinées ou bien celles qui sont immunisées après avoir contracté le virus.Par ailleurs, le gouvernement a rappelé que la consommation de nourriture sera autorisée à partir de lundi dans les établissements à haute fréquentation tels que les salles de cinéma, les lieux de culte, les salles de sport en intérieur ainsi que dans les transports en commun. Il n’a pas oublié d’appeler la population à adopter spontanément les gestes barrières par précaution étant donné que le risque de contamination persiste toujours.Côté bilan, la Corée du Sud a enregistré 81 058 infectés supplémentaires au COVID-19 en 24 heures, soit une baisse de 9 809 contaminations par rapport à la veille. Le nombre cumulé des personnes positives a atteint plus de 16,7 millions d’individus depuis le début de l’épidémie. 206 nouveaux décès sont aussi à déplorer pour un total de 21 873 morts. Ce qui porte le taux de létalité à 0,13 %.Quant au nombre de malades victimes de formes graves, il s’établit à 833, soit 13 personnes de moins en un jour. 38,1 % des lits sont occupés dans les services de soins intensifs dédiés à ces patients. Et le pays compte 550 814 habitants qui sont traités à domicile.