COVID-19 : les jeunes, les étudiants et les journaliers moins satisfaits de leur consommation alimentaire

La crise du COVID-19 a généralement réduit les revenus des ménages en Corée du Sud. Malgré cela, les habitants de Séoul se sont montrés un peu plus satisfaits de leur vie en termes de nourriture l’an dernier que la précédente, mais ce à l’exception des classes précaires, à savoir les jeunes, les étudiants et les travailleurs journaliers.La municipalité de Séoul a publié une telle analyse de son sondage réalisé auprès de 4 039 citoyens âgés de plus de 18 ans (2 000 foyers) en septembre et octobre derniers.Dans l’ensemble, le niveau de satisfaction est passé de 6,81 à 6,95 sur 10 entre 2020 et 2021. Par contre, quelques catégories ont accusé un recul d’épanouissement relativement important : 6,88 contre 6,96 chez les 18-29 ans, 6,33 contre 6,68 chez les professionnels d’un métier technique ou d’un travail manuel, 6,78 contre 7,26 chez les étudiants et 6,40 contre 6,53 chez les travailleurs intérims ou journaliers.Selon la ville de Séoul, la précarité de l’emploi, aggravée par la crise pandémique, semble avoir eu des retombées négatives sur le niveau de satisfaction du besoin alimentaire.