Moody’s maintient la note Aa2 de la Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Moody’s a décidé de maintenir la note de crédit de la Corée du Sud, à Aa2, associée d’une perspective stable. Une décision relayée aujourd’hui par le ministère de l’Economie et des Finances.Celui-ci a précisé que l’agence de notation financière américaine l’avait prise, en tenant compte de la prévision de croissance solide du pays du Matin clair et des mesures institutionnelles que ce dernier met en place pour faire face aux défis à moyen et à long termes comme le vieillissement de la population. Sachez que la note en question est la troisième meilleure sur une échelle de 21.Dans un rapport, l'organisme international a expliqué que le PIB sud-coréen devrait progresser de 2,7 % cette année, porté par de meilleures ventes de semi-conducteurs et la reprise de la consommation privée. Et d’ajouter cependant que si les risques géopolitiques continuent à peser sur sa décision, la tension sur la péninsule est moins palpable que dans le passé, et ce même après la récente série de tirs d’essais balistiques de Pyongyang.