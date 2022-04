ATEEZ dépasse le milliard d’écoutes

Photo : YONHAP News

Le boys band sud-coréen ATEEZ, formé en octobre 2018, a vu le nombre cumulé d’écoutes de ses titres franchir le seuil du milliard sur Spotify, la plus grande plateforme de streaming musical au monde. C’est ce qu’a annoncé aujourd’hui son label KQ Entertainment.Le groupe, composé de huit membres, en avait cumulé 900 millions en février dernier. Et il lui a fallu seulement deux mois pour y ajouter les 100 millions restants pour atteindre ce cap symbolique. Il compte presque 2,25 millions de followers et plus de 3 millions d’auditeurs mensuels.Par ailleurs, selon une étude sur le marché de la hallyu, la vague culturelle coréenne, réalisée à l’aide de Big Data en 2021 par le ministère sud-coréen de la Culture, des Sports et du Tourisme et par la Fondation coréenne pour les échanges culturels internationaux (KOFICE), ATEEZ a occupé la 13e place dans le palmarès des 20 premiers mots-clés sur YouTube, derrière le septuor BTS, la série sur Netflix « Squid Game », la chanteuse IU, entre autres.Ce samedi, ATEEZ débutera sa tournée en Europe, en commençant par son concert à Madrid en Espagne, ensuite à Londres au Royaume-Uni, à Paris en France, à Berlin en Allemagne et à Amsterdam aux Pays Bas.