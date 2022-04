Washington en faveur de la guérison et la réconciliation dans la querelle Séoul-Tokyo

Photo : YONHAP News

Les Etats-Unis continuent de préconiser la guérison et la réconciliation à la Corée du Sud et au Japon pour trouver une solution à leur contentieux historique et mémoriel.De fait, c’est le porte-parole de son département d’Etat qui en a fait part, interrogé, lors d’un point de presse hier, sur les propos tenus par Park Jin. Le candidat au poste de ministre des Affaires étrangères du prochain président sud-coréen Yoon Suk-yeol s’était exprimé la veille sur l’accord sur les femmes de réconfort, signé en 2015 entre les deux voisins. Il a alors affirmé que c’était un pacte officiel, contesté pourtant par les victimes du système d’esclavage sexuel de l’armée nippone pendant la Seconde guerre mondiale.Sur le dossier nucléaire nord-coréen, Ned Price a reconfirmé l’objectif des Etats-Unis de dénucléariser la péninsule de façon complète et par le dialogue et une approche diplomatique.La voix de la diplomatie américaine s’est tout de même refusée à répondre à la question de savoir si des mesures militaires sont aussi incluses dans les nouvelles sanctions que Washington cherche à imposer à la Corée du Nord par le biais du Conseil de sécurité des Nations unies.