Investiture du président de la République : 41 000 personnes invitées à la cérémonie

Photo : YONHAP News

Le comité de transition de Yoon Suk-yeol a annoncé que 41 000 personnes seront conviées à la cérémonie d’investiture du président de la République qui aura lieu le 10 mai prochain dans la grande cour de l’Assemblée nationale.Au début, le comité envisageait d’en inviter seulement 10 000, mais il a décidé d’allonger la liste suite à la levée totale des mesures de distanciation sociale.A cet événement national devraient participer les membres des familles des chefs de l’Etat précédents, à savoir l’épouse respective du défunt président Roh Moo-hyun et de l’incarcéré Lee Myung-bak. Quant au couple de l’actuel locataire de la Cheongwadae Moon Jae-in, ils y assisteront avant de se rendre dans leur nouvelle résidence située à Yangsan. Remettre en mains propres le carton d’invitation à l’ex-présidente Park Geun-hye, sortie de prison suite à la dernière grâce présidentielle, serait également envisagée.Par ailleurs, le tirage au sort sera effectué lundi prochain pour sélectionner les participants parmi les citoyens ordinaires qui ont postulé pour assister à ce grand rendez-vous.En attendant le jour J, Yoon Suk-yeol poursuit ses déplacements sur le terrain à la rencontre de la population et des responsables locaux. Ce matin, il a fait un saut à Busan, la deuxième plus grande ville du pays. Il a participé à une cérémonie destinée à affirmer la volonté d’y accueillir l’Exposition universelle de 2030. Le prochain chef de l’Etat s’est engagé à apporter un soutien total au comité d’organisation de cet événement.Enfin, le futur numéro un visitera Ulsan, ville légèrement plus au nord, cet après-midi pour achever sa tournée régionale de trois jours.