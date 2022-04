Washington soupçonne Pyongyang de dissimuler des installations nucléaires

Photo : YONHAP News

Selon les Etats-Unis, la Corée du Nord pourrait disposer de quelques installations nucléaires bien cachées à la communauté internationale et développer de nouveaux sites d’essai atomique.Le département d’Etat américain a livré une telle estimation, à l’instar de l’an dernier, dans son rapport 2022 sur l’application des accords concernant le contrôle de la course à l’armement, la non-prolifération et le désarmement.Dans ce texte, Washington a souligné que le régime de Kim Jong-un a dissimulé ses activités nucléaires en refusant de coopérer avec l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) l’an dernier.Selon ce rapport, la Corée du Nord pourra produire certes une petite quantité d’électricité lorsqu’elle aura achevé la construction de son réacteur à eau légère (LWR) expérimental du complexe de Yongbyon, mais elle tâchera ainsi de déguiser en un usage civil son test visant à obtenir la technologie d’enrichissement de l’uranium, la matière première pour la fabrication de l’arme nucléaire.D’après le même texte, le pays communiste a déclaré qu’il avait totalement démantelé son site d’essai nucléaire de Punggye-ri en mai 2018, mais il est difficile de savoir dans quelle mesure la dislocation a réellement été effectuée. Sans oublier la possibilité de développer un autre site de test atomique.