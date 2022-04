Météo : une fin de semaine a deux visages

Photo : YONHAP News

Les conditions météorologiques de cette fin de semaine s’annoncent instables au sud du 38e parallèle. Aujourd’hui, le temps a été assez mitigé, entre les nuages sur les trois quarts nord-ouest, la pluie au nord, notamment à Séoul, et un grand soleil sur le littoral sud. De plus, le vent a soufflé fort ce matin dans certaines régions, dont celle métropolitaine.Les températures, légèrement plus élevées dans la matinée que ces derniers jours, ont été très disparates dans l’après-midi. Le mercure a indiqué 19°C dans la capitale, 20°C sur l’île de Jeju, 23°C à Daejeon, 24°C à Gangneung et 28°C à Daegu.Pour ce weekend, les deux matinées seront couvertes, d’un voile blanc sur toute la péninsule et de nuages gris seulement au nord du territoire, respectivement pour samedi et dimanche. En revanche, les après-midi seront ensoleillés et très agréables avec des températures comprises entre 20 et 30°C.