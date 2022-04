COVID-19 : la Corée du Sud accélère le pas pour le retour à la vie normale

Photo : YONHAP News

A partir d’aujourd’hui, les centres du bien-être des personnes âgées rouvrent leurs portes. Il est possible de prendre des repas à condition de s’asseoir en gardant une certaine distance ou d’être séparé par une cloison. Seules les personnes ayant reçu trois doses de vaccins peuvent fréquenter ces structures, et les activités à haut risque de postillons comme le chant et la gymnastique sont interdits.D’autres changements. Il est de nouveau autorisé de manger dans les établissements accueillant du public, une pratique qui était interdite pour limiter la propagation du COVID-19. Le pop-corn est de retour dans les cinémas, et il est aussi redevenu possible de grignoter dans les bus, les métros et les taxis. Mais certains bus locaux bannissent toujours les aliments comme avant l’épidémie pour des raisons de propreté.Les grandes distributions et les galeries marchandes peuvent quant à elles reprendre la dégustation des produits alimentaires mais seulement dans des zones dédiées.Par ailleurs, le gouvernement a baissé le niveau d’épidémie de COVID-19 d’un cran pour le situer à 2 sur une échelle de 4. Il l’avait monté à 1, le niveau le plus élevé, le 8 janvier 2020 avant l’introduction du coronavirus dans le pays.Lorsqu’un cas atteint d’une épidémie de niveau 1 - comme l’Ebola, le SRAS ou la peste - est découvert, il faut « tout de suite » le déclarer auprès des autorités. Dans le cas du niveau 2 - comme la tuberculose ou le choléra - la déclaration doit être faite « dans les 24 heures ».Côté bilan, en l’espace de 24 heures, 34 370 nouveaux cas ont été enregistrés, soit près de la moitié de la veille. Le nombre de patients en état critique a baissé à 668, et celui des morts a augmenté de 110.