Le premier sommet Yoon-Biden va se tenir le 21 mai à Séoul

Photo : YONHAP News

Le président américain visitera la Corée du Sud le 21 mai pour avoir un sommet avec son homologue sud-coréen. Pendant son déplacement au pays du Matin clair qui durera trois jours, Joe Biden devrait se rendre également à Panmunjeom, une usine de semi-conducteurs et la filiale sud-coréenne de Netflix.La Maison blanche aurait en effet décidé, de facto, ce voyage et les concertations avec le côté sud-coréen seraient en cours. Selon les sources diplomatiques américaines, le numéro un américain quittera les Etats-Unis le 20 mai pour avoir le premier sommet avec le président élu Yoon Suk-yeoul après son arrivée le 21 mai à Séoul avant de s’envoler vers Tokyo le 23 mai. En effet, il visitera la capitale sud-coréenne avant de participer au sommet du QUAD, un canal de consultation multilatérale qui regroupe les Etats-Unis, l’Inde, l’Australie et le Japon.Lors de son séjour à Séoul, le président Biden devrait se rendre à Panmunjeom à la frontière entre les deux Corées. Il y était déjà allé en 2013 lorsqu’il était en visite dans le pays en tant que vice-président. Il pourrait y délivrer le premier message concernant la politique nord-coréenne sur laquelle la nouvelle administration sud-coréenne devrait se coordonner avec Washington.La Maison blanche serait également en train d’examiner la possibilité de visiter une usine de semi-conducteur, car, elle avait montré un grand intérêt pour la construction des installations de base, tels que les lignes de fabrications de puces et des réseaux de communication à grandes vitesse. De l’avis des observateurs, le dirigeant américain devrait délivrer un message sur la réorganisation des chaînes d’approvisionnement avec les alliés américains, notamment en matière de nouvelles technologies.Par ailleurs, une visite surprise à la filiale sud-coréenne de Netflix serait en discussions. Ce programme interviendrait alors que la Corée du Sud envisage actuellement la mise en place d’une loi consistant à infliger des frais d’utilisation pour les réseaux d’Internet aux opérateurs de contenus, tels que YouTube pour la première fois au monde. Le 19 avril, le vice-président chargé la politique de Netflix avait tenté en vain de transmettre la préoccupation de son entreprise à l’Assemblée nationale.Les programmes des anciens présidents américains nous ont tous permis d’apercevoir leur orientation politique non seulement sur le dossier nord-coréen mais aussi sur l’ensemble des sujets bilatéraux. En effet, un officier chargé des affaires asiatiques du Conseil de sécurité nationale de la Maison blanche est actuellement en visite en Corée du Sud pour discuter de l’emploi du temps de son président.Et comme Yoon a toujours souligné le renforcement de l’alliance sud-coréano-américaine, l’attention se porte désormais sur comment il réagira au message que le président américain apportera lors de sa prochaine visite dans le pays.