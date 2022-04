Yoon Suk-yeol choisit la résidence officielle du ministre des Affaires étrangère pour sa nouvelle résidence

Photo : YONHAP News

Le président de la République élu a jeté son dévolue sur la résidence actuelle du chef de la diplomatie comme sa nouvelle résidence. C’est ce qu’a annoncé, hier, la commission de transition lors d’un briefing. Il aurait fait ce choix en tenant en compte de la sécurité, des frais de la sécurité et bien d’autres choses.Selon la commission, ce ne serait pas Kim Gun-hee, la conjointe de Yoon, qui aurait choisi cet endroit après l’avoir visité. A l’en croire, elle ne s’y serait rendu qu’après que la commission aurait pris cette décision. Elle n’aurait pas dit non plus, d’après la commission, qu’elle préférerait couper un grand arbre dans le jardin de cette résidence.Concernant l’embouteillage qu’aggravera, à l’heure de pointe, le prochain président lors de son déplacement de son appartement actuel à Seocho à son bureau à Yongsan jusqu’à ce que la résidence du ministre des Affaires étrangères soit rénovée, la commission s’est contentée de répondre que l’équipe était en train de faire des exercices pour minimiser cette nuisance.