Audition de confirmation du Premier ministre : bras de fer entre le Minjoo et le PPP

Photo : YONHAP News

L’audition de confirmation de Han Duck-soo, candidat au poste de Premier ministre, prévu ce matin a été suspendue près d’une demi-heure après l’ouverture. Le Minjoo, le parti au pouvoir, et le Parti de la justice, une petite formation de gauche, ont boycotté l’entretien en raison de l’insuffisance des documents remis par Han. Hier, leurs huit députés ont demandé d’ajourner le calendrier du fait que le futur chef du gouvernement nommé a refusé de fournir les données nécessaires.Pour le Parti du pouvoir du peuple (PPP), la prochaine formation présidentielle, Han a présenté des informations suffisantes, mais le Minjoo demandait une quantité de documents exagérée, à savoir trois ou quatre fois plus que ceux rendus lors des auditions des Premiers ministres de l’administration de Moon Jae-in. Le parti conservateur tentera de convaincre le camp de l’opposition pour relancer l’audition cet après-midi.Han Duk-soo fait l’objet des polémiques pour avoir travaillé comme président de l'Association coréenne du commerce extérieur (Kita), et conseiller du cabinet avocat Kim & Chang en touchant d’onéreux revenus après avoir quitté le poste de chef du gouvernement. Il avait, rappelons-le, déjà servi en tant que Premier ministre entre 2007 et 2008, avant d’être ambassadeur aux Etats-Unis. Le fait d’avoir loué ses appartements à de grandes entreprises étrangères lorsqu’il occupait un poste de haut fonctionnaire en commerce lui est également reproché.