Réforme du Parquet : le PPP revient sur la proposition d’arbitrage

Photo : YONHAP News

Le bras de fer autour de la privation du droit de l’enquête du Parquet est finalement retourné au point initial. Le Parti du pouvoir du peuple (PPP), la future formation au pouvoir, a fini par faire marche arrière. Il a décidé de revoir la proposition d’arbitrage, présentée par le président de l’Assemblée nationale, Park Byeong-seug, dont la majorité et l’opposition étaient convenus vendredi dernier.Le chef du PPP Lee Jun-seok et le président du groupe parlementaire Kweon Seong-dong sont parvenus à cette conclusion dans une réunion ce matin. Selon le patron de la formation conservatrice, bon nombre de citoyens se préoccupent du fait que les crimes liés aux fonctionnaires et aux élections soient exclus du champ d’investigation du ministère public, et le PPP passera en revue à nouveau ce point. Kweon a pour sa part ajouté que cette clause risquait de faire croire que les politiciens tentaient d’éviter des enquêtes à leur encontre alors que les scrutins régionaux approchent, incitant le Minjoo à participer à une nouvelle négociation.L'actuel parti présidentiel ne peut que s’indigner. Certains élus dissent même que si le PPP revient sur sa décision, ils feront tout de suite voter le projet de loi visant à retirer le droit d’enquête du Parquet, comme lors du plan initial. L’occupant du perchoir, qui avait donc joué le rôle de médiateur entre les deux camps, a quant à lui préféré économiser ses mots.Enfin, le procureur général Kim Oh-soo qui avait démissionné pour assumer son entière responsabilité dans cette affaire a déclaré au cours d’une conférence de presse qu’il s’opposait à la position d’arbitrage de Park.