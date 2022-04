Yoon Suk-yeol promet un soutien aux entreprises du développement de vaccins

Photo : YONHAP News

Le futur chef de l’Etat Yoon Suk-yeol s’est rendu ce matin à SK Bioscience, pionnier dans le développement de vaccins contre le COVID-19 en Corée du Sud, à Seongnam dans la province de Gyeonggi. Il a affiché son intention de fournir tout le soutien possible aux sociétés innovatrices en matière de vaccins et de traitements, en affirmant que l’alimentation, l’économie, la santé et la sécurité du pays du Matin clair dépendaient de leurs laboratoires.La filiale de SK a annoncé aujourd’hui que le GBP510, candidat vaccin qu’elle a mis au point avait montré une réponse immunitaire meilleure que le sérum d’AstraZeneca en essai clinique de phase 3. Le président élu a loué ses efforts en indiquant qu’en septembre dernier, lors de la visite dans son usine à Andong, il a espéré le développement rapide de vaccins, et à peine quelques mois plus tard, il y a déjà une bonne nouvelle.Yoon a également promis de s’engager à lever des réglementations qui empêchent les entreprises d’augmenter leurs compétitivités.Le président du comité de transition Ahn qui a accompagné le futur président, de son côté, a souligné l’importance de construire un système de prévention solide en vue de protéger la vie des citoyens et l’économie du pays.