COVID-19 : la place de Séoul ouverte au public pour la première fois en 2 ans

Photo : YONHAP News

La place de Séoul, fermée en raison de la distanciation sociale due au COVID-19 pendant plus de deux ans, a été de nouveau ouverte. Les centres de dépistages provisoires ont laissé place à la bibliothèque en plein air. Des citoyens peuvent alors y passer un agréable moment.Le week-end dernier, les visiteurs ont pu se promener le long des rayons de livres et jouir de moments oisifs, couchés sur la pelouse. Les enfants se sont aussi amusés en courant à leur guise tout en observant des fleurs et des papillons. Une Séoulienne du nom de Jeong Hae-won s’en est réjouie d’autant plus qu’il faisait beau et qu’elle pouvait lire des livres en regardant les enfants s’amuser.D’autres s’y sont donné rendez-vous entre amis. Au micro de la KBS, Im Joo-young s’est dite heureuse de retrouver sa copine en plein air et de lire des livres ensemble sous le soleil.Ainsi, la « Place de Séoul où on lit » a été inaugurée. C’est la première fois depuis deux ans que la mairie a organisé ce genre d’événement à cet endroit. Un total de 3 000 livres sont disponibles, le vendredi et le samedi de 11h à 16h.Le maire de Séoul, Oh Se-hoon, a expliqué qu’il voulait faire comprendre que sur cette place, en plein milieu de la capitale, on peut faire autres choses que les rassemblements, comme lire des livres par exemple.Cet événement culturel se déroule jusqu’en octobre. La municipalité projette d’y organiser différents programmes dont des concerts ou des rencontres avec des auteurs.