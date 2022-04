Le milieu bouddhiste réclame une grâce spéciale pour Lee Myung-bak

Photo : YONHAP News

Les personnalités du milieu bouddhiste, notamment de l'ordre Jogye, ont récemment déposé à la Maison bleue une pétition demandant une grâce spéciale pour les figures symboliques des deux camps politiques majeurs du pays. Ce sont notamment l’ancien président Lee Myung-bak, l’ancien gouverneur de la province de Gyeongsang du Sud, Kim Kyung-soo, et Chung Kyung-shim, la femme de l’ex-ministre de la Justice Cho Kuk.Les auteurs de la pétition ont expliqué que cette mesure était nécessaire pour mettre un terme au conflit et à la division et réaliser la cohésion sociale. A propos de Chung, ils ont évoqué comme raison son état de santé fragile.Un peu plus tôt, les prêtres catholiques Song Ki-in et Ham Se-woong ont également plaidé pour la mise en liberté de l’épouse de l’ancien garde des sceaux et l’ex-député progressiste Lee Seok-ki.Certains misent sur la possibilité que le chef de l’Etat Moon Jae-in accorde sa dernière amnistie d’autant que le 8 mai, la veille du dernier jour de son mandat est l’anniversaire de bouddha. Toutefois, la Cheongwadae a déclaré qu’aucune discussion n’avait encore eu lieu sur ce sujet.