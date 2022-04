Guerre en Ukraine : la Corée du Sud connaîtra la deuxième plus importante hausse des prix en Asie

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud sera le deuxième pays en Asie le plus frappé par l’inflation cette année, en raison de la guerre en Ukraine qui a entraîné la hausse des prix du baril de pétrole et des matières premières.Cette perspective provient du Fonds monétaire international (FMI) qui a tablé sur une augmentation de 4 %, soit 1,6 point de plus que la moyenne des huit pays asiatiques développés. Dans cette région, la Nouvelle-Zélande est la seule à connaître la flambée des cours la plus importante avec 5,9 %.Le pays du Matin clair est aussi la deuxième nation en Asie après la Nouvelle-Zélande qui subit le plus l’influence de l’invasion de la Russie. Le FMI a revu à la hausse son estimation sur le taux d’accroissement des prix de 2,3 points par rapport à octobre dernier. Viennent ensuite Singapour, l’Australie, Taïwan et Macao.La progression de 4 % constitue un niveau modéré, comparé aux Etats-Unis (7,7 %) ou à la moyenne des pays développés en Europe (5,5 %), mais elle est considérable dans la zone asiatique dont la dépendance commerciale avec la Russie et l’Ukraine est relativement basse.