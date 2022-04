Météo : des températures en hausse dans un manteau nuageux

Photo : YONHAP News

C’est un lundi plutôt gris qui marquera ce début de semaine. Les habitants du pays du Matin clair ont dû être dubitatifs en se levant pour aller travailler ce matin. Devrais-je prendre mon parapluie ou pas ?Depuis vendredi dernier le taux de particules fines était à la hausse ce qui s’est prolongé pendant le weekend. Cependant ce matin au réveil des traces de pluies ont été remarquées dans les rues d’une grande partie du pays. Pas assez malheureusement pour faire baisser significativement le taux de particules dans l’atmosphère.Une vague d’humidité qui accompagne les pluies de printemps se fait sentir sur tout le territoire ce qui annonce pour demain des intempéries sur tout le pays. Les premières pluies devraient commencer dans l’après-midi dans le Sud-ouest avant de s’étendre plus à l’Est et balayer du même coup la pollution atmosphériques.Les températures, plus élevées que ces derniers jours, ont été très homogènes dans l’après-midi. Le mercure a indiqué 27°C dans la capitale, 21°C sur l’île de Jeju, 28°C à Daejeon, 26°C à Gangneung et 29°C à Daegu.N’oubliez pas votre parapluie pour demain, vous risquerez fort d’en avoir besoin.