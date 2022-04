Hyundai Motors affiche ses profits les plus élevés depuis 2014

Photo : YONHAP News

Le bénéfice d’exploitation de Hyundai Motors a grimpé de 16,4 % au premier semestre de cette année en glissement annuel. Il s’est élevé à 1 928,9 milliards de wons, soit 1,4 milliard d’euros, le niveau le plus élevé depuis sept ans et neuf mois. Le chiffre d’affaires s’est établi à 30 298,6 milliards de wons ou 22,6 milliards d’euros avec une marge opérationnelle de 6,4 %.Le plus grand constructeur automobile sud-coréen a vendu 902 945 voitures sur le marché international, enregistrant une baisse de 9,7 %.Dans le pays du Matin clair, le nombre de ventes a dégringolé de 18 % sur fond de crise mondiale des semi-conducteurs et de la pénurie d’autres pièces détachées causé par le confinement de certaines régions chinoises.En dehors des frontières, pour les mêmes raisons, tous les marchés sauf l’Europe se sont affaiblit, entraînant un recul de 7,8 %.Malgré ces déconvenues, Hyundai Motors a vu son chiffre d’affaires augmenter de 10,6 %. Ce grâce à la hausse d’écoulements des modèles Genesis et des SUV, des automobiles haute de gamme. La baisse de la valeur du won face au dollar y a également joué un rôle. Dans cette période, 1 dollar s'échangeait contre 1 205 wons, en accroissement de 8,2 % sur un an.