BOK : la hausse du PIB revient à 0,7 % au 1er trimestre

Photo : YONHAP News

La croissance est retombée en dessous de 1 % au premier trimestre, après une hausse de 1,2 % sur les trois derniers mois de l’an dernier.A en croire les premières estimations de la Banque de Corée (BOK) avancées aujourd’hui, entre janvier et mars, le PIB réel a progressé de 0,7 % en glissement trimestriel. Un tassement qui conforte l’idée d’une croissance inférieure à celle que l’institution avait anticipée en février sur l’ensemble de 2022. Elle avait alors tablé sur un bond de 3 %.La faiblesse de la consommation privée ainsi que des investissements en construction et en biens d’équipement expliquent largement ce ralentissement. Ils ont respectivement reculé de 0,5 %, de 2,4 % et de 4 %.Les exportations et les importations ont, en revanche, respectivement grimpé de 4,1 % et de 0,7 %, portées par les semi-conducteurs et les produits chimiques dans le secteur de l’export, et le pétrole brut dans celui de l’import.Quant au revenu intérieur brut (RIB) réel, il a augmenté de 0,6 % sur trois mois. A noter que son taux de croissance est plus faible que celui du PIB. En cause : la dégradation des termes de l’échange.