La Maison bleue va accueillir des visiteurs à partir du 10 mai

Photo : YONHAP News

La date officielle de l’ouverture de la Cheongwadae au public vient d’être annoncée. La Maison bleue pourra accueillir des visiteurs le 10 mai à partir de midi, le lendemain du départ du président de la République sortant Moon Jae-in, et le jour de l’investiture de son successeur.Cette ouverture exceptionnelle va durer jusqu’au 22 mai et concernera la cour de devant du bâtiment principal, le jardin Nokjiwon et enfin le Sangchunjae, une maison de style traditionnel coréen utilisée pour accueillir les dignitaires étrangers. Chaque jour six séances sont prévues et chacune durera deux heures avec un nombre de visiteurs limité à 6 500. A noter que toutes les visites doivent être réservées via une application mobile.Même si l’ouverture partielle sera maintenue même après le 22 mai, des modalités sont à déterminer. Cependant, des chemins de randonnés du mont Bukak qui sont reliés à la Maison bleue resteront ouverts dès le 10 mai.De son côté, le nouveau chef de l’Etat Yoon Suk-yeol commencera à travailler dans un bureau temporaire installé au 5e étage de l'actuel siège du ministère de la Défense. Il espère ainsi ouvrir « l’ère de Yongsan » le jour de sa prise de fonction en attendant la fin de l’aménagement du futur bureau présidentiel au 2e étage du même immeuble.Ce n’est pas tout. Yoon devrait aller travailler depuis son domicile privé situé dans le quartier Seocho durant environ un mois après son investiture pendant que sa résidence officielle est rénovée. Pour rappel, il a décidé de transformer l’actuelle résidence du ministre des Affaires étrangères en sa résidence officielle. Ce choix a été critiqué par certains car aucune alternative n’est proposée pour un nouvel emplacement destiné à la résidence du ministre des Affaires étrangères. Face à cette critique, l’équipe en charge du déménagement du bureau présidentiel explique que différentes pistes sont actuellement étudiées pour trouver une solution.