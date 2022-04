La grève générale des chauffeurs de bus n'a finalement pas eu lieu

Photo : YONHAP News

La grève des conducteurs de bus de Séoul prévue pour aujourd’hui n’a finalement pas eu lieu car le syndicat des chauffeurs de bus et les sociétés d'autobus de la capitale ont trouvé un accord vers 1 heure du matin, soit environ deux heures avant le début de la grève.Leur négociation qui a débuté hier après-midi n’a pas été de tout repos. Le syndicat qui a revendiqué une augmentation des salaires de 8 % s’est confronté à l’opposition des représentants des sociétés qui optaient pour un gel des salaires en raison de la crise liée à l’épidémie du COVID-19. Durant la discussion longue et houleuse, des cris d'indignation se sont fait même entendre.Lorsque le délai fixé au 25 avril à minuit a été dépassé, la Commission régionale du travail de Séoul a déclaré la fin de la médiation et les deux parties ont entamé de leur côté une procédure d'arbitrage avant de se mettre d’accord sur une revalorisation salariale de 5 %.Ainsi, la grève à laquelle 98 % des bus de la capitale ont projeté de participer a pu être évitée au dernier moment. Les syndicats et les patrons ont également trouvé un accord pour une hausse des salaires de 5 % à Busan, de 3,2 % dans la province de Gyeongsang du Sud et de 3 % sur l’île de Jeju.Dans la province de Gyeonggi, les chauffeurs syndiqués ont renoncé à la grève, compte tenu d’importants troubles que pourrait provoquer l’arrêt de la circulation des bus qui relient les villes de cette région à la capitale. Ils ont expliqué leur décision par l’annonce faite par les sociétés qui se sont engagées à accepter les demandes des syndicats. Il en va de même pour Gwangju, la province de Jeolla du Sud et celle du Nord. Ainsi, les huit villes et provinces où des discussions sociales se sont engagées, assurent aujourd’hui la circulation de l'ensemble des bus à travers le pays.