Corée du Nord : un défilé militaire pour célébrer l’anniversaire de la création de l'armée

Photo : YONHAP News

Comme on s’y attentait, la Corée du Nord aurait organisé hier dans la nuit un défilé militaire pour célébrer le 90e anniversaire de son armée révolutionnaire populaire. L’événement aurait commencé vers 22h sur la place Kim Il-sung à Pyongyang.Les autorités militaires sud-coréennes estiment qu’il s’agissait d’une parade de grande envergure, puisqu’il a déjà été observé que pas moins de 250 équipements militaires ont été mobilisés pour sa répétition générale. Chose inédite, des ponts flottants auraient également été installés sur le fleuve Taedong, qui traverse la capitale..Cependant, les médias d’Etat du pays communiste n’en font pas encore état. On ne sait pas non plus si Kim Jong-un y était présent ou non. Mais l’image de cette nouvelle démonstration de force serait diffusée en différé aujourd’hui par la KCTV, la télévision nationale nord-coréenne, comme c’était le cas autrefois.C’est la 12e parade militaire depuis l’arrivée au pouvoir de Kim III. La dernière en date remonte au 9 septembre dernier, alors pour marquer l’anniversaire de la fondation du royaume ermite. Celui-ci organiserait les défilés nocturnes pour éviter le repérage par satellites de reconnaissance et pour produire aussi des effets d’éclairage.Le Nord prétend que son fondateur Kim Il-sung avait créé le 25 avril l’armée de libération des partisans en Mandchourie. Mais depuis que son petit-fils Kim Jong-un a pris les rênes du pays, il n’avait jamais organisé un défilé pour fêter cet anniversaire.