Sondage : 47 % des étrangers expriment leur volonté de visiter la Corée du Sud dans les trois années à venir

Près de la moitié des étrangers ont l’intention de visiter la Corée du Sud dans les trois années à venir, à condition que la situation liée au COVID-19 soit jugée stable. C’est le résultat de l’enquête publiée aujourd’hui par l'Office du tourisme coréen (KTO). Cette dernière a mené l’an dernier deux sondages auprès d’environ 30 000 personnes âgées de plus de 15 ans qui vivent dans les 21 pays d'origine des touristes visitant le plus le pays du Matin clair.Résultats : 71,7 % des sondés ont déjà effectué leur voyage à l’étranger et 72,8 % ont répondu avoir l’intention de partir voyager à l’étranger d’ici 2024. La part des personnes interrogées ayant déjà visité la Corée du Sud s’est élevée à 19,4 % et celle qui projette de partir la découvrir était de 47 %, dont 9 % ont fait du pays du Matin clair leur première destination à visiter.Parmi les sondés qui ont exprimé leur forte volonté de visiter la Corée du Sud, 44,1 % envisagent d’effectuer leur voyage cette année alors que 25,8 % opte pour 2024 et 24,1 % pour 2023.Et 30,2 % des participants au sondage ont fait de la sécurité sanitaire liée au coronavirus la première condition préalable à leur voyage en Corée du Sud. Arrive ensuite la fin de l’épidémie déclarée par des organisations internationale comme l’OMS (28 %).Selon ces études, la popularité des contenus sud-coréens représentés par le boys band BTS et la série sur Nexflix « Squid Game » a poussé les touristes à choisir la Corée du Sud comme leur prochaine destination étrangère. En effet, 15,1 % des sondés qui ont exprimé leur volonté de venir dans le pays du Matin clair, ont expliqué leur décision par la diversité des activités et des expériences culturelles proposées.