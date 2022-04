Séoul et Washington d’accord pour leur recherche conjointe sur la politique spatiale

Après deux ans de discussions, Séoul et Washington sont finalement convenus de mener ensemble leur recherche sur la politique spatiale. Une annonce faite aujourd’hui par le ministère sud-coréen de la Défense.Cet accord est intervenu au cours d’une nouvelle réunion du groupe de travail des deux alliés pour la coopération spatiale (SCWG), tenue hier dans la capitale américaine.Le texte d’accord est le premier document officiel sur la feuille de route pour le développement de la politique spatiale des ministères de la Défense des deux pays. Il porte sur les projets concrets visant à renforcer leurs capacités à faire face aux menaces grandissantes qui pèsent sur la sécurité dans l’espace.Il s’agit plus précisément de partager les informations en la matière, de former ensemble les experts dans le domaine et d’améliorer aussi les capacités liées aux opérations combinées.Hier, les deux parties ont également décidé de faire régulièrement l’état des lieux de leurs projets pour coordonner leur mise à exécution.Pour rappel, la Corée du Sud et les Etats-Unis ont lancé le SCWG en 2012. Depuis l’année suivante, cet organe s’est réuni 18 fois.