Liberté de religion : l’USCIRF pointe du doigt la Corée du Nord

Photo : YONHAP News

Aux Etats-Unis, la Commission sur la liberté religieuse dans le monde (USCIRF) a recommandé au département d’Etat de maintenir la Corée du Nord sur sa liste des pays « particulièrement préoccupants » en matière de liberté de culte.Cet organe en a fait part dans son rapport annuel publié hier. Un rapport qui épingle également 14 autres nations dont la Chine et la Russie.La commission y précise que les plus graves violations de la liberté en question sont perpétrées au nord du 38e parallèle. Et d’évoquer la nécessité d’imposer de vastes mesures punitives au régime de Pyongyang, mais d’en lever certaines en cas d’avancées concrètes sur le respect du droit pour les habitants de choisir leur croyance.Sur la Corée du Sud, l’USCIRF indique que pour la troisième année de suite, jusqu’à l’an dernier, elle n’a pas participé à l’adoption, par l’Assemblée générale des Nations unies, d’une résolution sur la situation des droits humains chez sa voisine du Nord, alors qu’une soixantaine de pays l’ont soutenue.Sachez que ces deux dernières décennies, le département d’Etat américain inscrit le royaume ermite sur sa liste noire.