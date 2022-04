Réforme du Parquet : Moon Jae-in soutient le compromis proposé par le président du Parlement

Photo : YONHAP News

Le président sortant de la République a reçu hier à la Cheongwadae des journalistes pour une dernière réunion informelle avant la fin de son quinquennat, qui expirera le 9 mai.Cette fois, Moon Jae-in était nettement moins flou sur les grands sujets d’actualité, en particulier sur la bataille de son parti avec le Parti du pouvoir du peuple (PPP), la première formation d’opposition et le Parquet. Le Minjoo cherche à réformer le ministère public, considéré comme trop puissant et sans contre-pouvoirs. Sans surprise, celui-ci s’indigne et le PPP n’est pas content du tout des orientations de la réforme proposées.A ce propos, Moon a d’abord estimé souhaitable de voter les amendements concernés, si possible, avec un accord commun de toutes les parties concernées. Et d’ajouter que dans cette optique, le compromis, présenté par le président du Parlement Park Byeong-seug et qui avait été accepté dans un premier temps par les deux camps rivaux, était une bonne proposition.Le dernier locataire de la Cheongwadae, où son successeur ne s’installera pas, a cependant botté en touche sur la démission de Kim Oh-soo, le procureur général qu’il a lui-même nommé, mais qui a déclaré quitter son poste pour protester contre la réforme de son institution.Et sur la possibilité d’accorder la grâce présidentielle à l’ex-président Lee Myung-bak, actuellement derrière les barreaux pour corruption et détournement de fonds entre autres, le chef de l’Etat sortant n’était pas affirmatif.